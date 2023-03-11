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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنت الإسكندرية..هايدي شوكت تفوز بالمركز الثاني عالميا في مصارعة الذراعين

هايدي شوكت بطلة العالم
هايدي شوكت بطلة العالم

فازت هايدى شوكت سعد، نجلة الزميل شوكت سعد، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بالمركز الثاني على العالم في القوة البدنية ومصارعة الذراعين تحت السن، التى أقيمت بالغردقة  7 مارس حتى 11 مارس الجاري.


وأبرز عدد كبير من وكالات الأنباء العالمية الخبر، وأجرت بثًا مباشرًا مع البطلة هايدي شوكت سعد في وسائل الإعلام الدولية.

ومن جانبه قال اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري والعربي للقوة ومصارعة الذراعين، إن المنتخب المصري لمصارعة الذراعين أحد أقوى منتخبات إفريقيا في كل الفئات السنية، مشيدًا بقدرات الأبطال الفائزين.

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ومصارعة الذراعين هي شكل من أشكال المصارعة يمارسها الجنسين من جميع المراحل السنية ابتداء من تحت 12 سنةً وحتى فوق 50 سنة.


وتعتمد على الذراعين فقط وتلعب بين اثنان من اللاعبين وكل لاعب منهما يضع ذراع واحد  على جسم مسطح ويتنافسان على من يستطيع أن يضع ذراعه ويثني ذراع الآخر.

وكان منتخب مصر لمصارعة الذراعين نجح فى الحصول على المركز الأول في البطولة الأخيرة في يوليو 2022، بعد أن حقق 24 ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا التي أقيمت في  نيجيريا، واحتضنتها مدينه لاجوس، بمشاركة منتخبات نيجيريا، وغانا، والكاميرون، وتوجو، والسنغال، ومدغشقر، وبنين بجانب مصر.

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