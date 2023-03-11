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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "تلت التلاتة" .. فيديو

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

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مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة والاعلان عن أسمائهم، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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تعود غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وانتهت غادة عبد الرازق مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "جوازة بالعافية" والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم، بيومى فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين ، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

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