غادة عبد الرازق تكشف عن بوستر مسلسلها "تلت الثلاثة " رمضان المقبل

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "تلت الثلاثة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة، من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، وظهرت غادة بثلاثة وجوه وشخصيات على البوستر الترويجى للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلال أحداث المسلسل ثلاثة شخصيات لأول مرة في الدراما التليفزيونية .

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وتعود غادة عبدالرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وانتهت غادة عبدالرازق مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد «جوازة بالعافية» والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم، بيومى فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.