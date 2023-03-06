عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم سرور ينضم لأسرة مسلسل تلت التلاتة

كريم سرور
كريم سرور

انضم الفنان كريم سرور، لأسرة مسلسل “تلت التلاتة” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وحسمت النجمة غادة عبد الرازق أمرها وقررت بشكل نهائي خوص السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة" بعد تحويله إلى 15 حلقة، حيث تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة والاستقرار على كافة التفاصيل، وهو الخبر الذى نشره موقع صدي البلد خلال الايام الماضية.

رسميا .. غادة عبد الرازق تشارك في رمضان 2023 بـ تلت التلاتة

غادة عبد الرازق لـ صدى البلد: أخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل تلت التلاته

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة والاعلان عن أسمائهم، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

 

وانتهت غادة عبد الرازق، مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "جوازة بالعافية" والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين ، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

كريم سرور الفنان كريم سرور تلت التلاتة غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق شهر رمضان رمضان هبة الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تتصدر بوستر مسلسل عملة نادرة

بالبوستر الرسمي.. منى زكي تروج لمسلسل تحت الوصاية

شريف منير يوجه رسالة لـ محمد صلاح .. شاهد

أخبار الفن| سعد الصغير يقبل قدم الراقصة شمس .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل مع عمر كمال

غراب على شباك أوضتي| هالة صدقي : الكاوتش فرقع وكهرباء بيتي اتحرقت

البطولة مسؤولية .. ثراء جبيل : متحمسة لعرض مسلسل أسيل | خاص

طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل عملة نادرة

طرح برومو مسلسل سره الباتع لـ خالد يوسف.. فيديو

ترشيحاتنا

سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص .. صور

الدي جي كان عالي.. عريس يتوفى بشكل صادم في حفل زفافه

الاقتصاد الأمريكي أمام مشكلة كبيرة بسبب تصريحات بايدن والصين المستفيدة.. تفاصيل

ما فضل ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة: النبي قال عنه 30 كلمة

بسبب الإصلاحات القضائية| تصريحات عاجلة من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن إضراب الجنود

محمد صلاح: أنا محظوظ وتمنيت أن أستمر في التألق مع ليفربول.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ