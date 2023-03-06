كريم سرور ينضم لأسرة مسلسل تلت التلاتة

انضم الفنان كريم سرور، لأسرة مسلسل “تلت التلاتة” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وحسمت النجمة غادة عبد الرازق أمرها وقررت بشكل نهائي خوص السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة" بعد تحويله إلى 15 حلقة، حيث تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة والاستقرار على كافة التفاصيل، وهو الخبر الذى نشره موقع صدي البلد خلال الايام الماضية.

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة والاعلان عن أسمائهم، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وانتهت غادة عبد الرازق، مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "جوازة بالعافية" والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين ، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.