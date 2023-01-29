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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. غادة عبد الرازق تشارك في رمضان 2023 بـ تلت التلاتة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تعاقدت النجمة غادة عبد الرازق على بطولة مسلسل "تلت التلاتة"، مع المنتج ممدوح شاهين حسبما أكد فى تصريحاته، لتنافس به خلال موسم دراما رمضان المقبل. 

المسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وقال شاهين، إنه بالفعل وصل إلى إتفاق مع الفنانة غادة عبد الرازق، وتم الإستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وسيتم إنطلاق التصوير خلال أيام قليلة للغاية.

وعلى مدار الفترة الماضية ترددت العديد من الأقاويل عن خروج الفنانة غادة عبد الرازق من سباق دراما رمضان المقبل، لكن جاءت عبد الرازق لتنهى هذه الشائعات بتعاقدها مع شاهين لتناقس في دراما رمضان 2023.

اخر اعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن أخر منافسة للفنانة غادة عبد الرازق كانت في دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "لحم غزال"، وشارك في بطولته كل من الفنان شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، حمدي الميرغني، أحمد صفوت، محمد شاهين،  مي سليم، أشرف عبد الغفور، يوسف وائل نور، والراحل أحمد خليل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة عبد الرازق رمضان 2023 تلت التلاتة

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