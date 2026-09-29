تكريما لعطائهم.. تعليم جنوب سيناء تحتفي بمعلمي وطلاب مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم هيئة التدريس والطلاب المتفوقين بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين بمدينة طور سيناء، والذي نظمه مجلس أمناء إدارة طور سيناء، برئاسة الشيخ سليمان أبو بريك، تقديرًا لجهود المعلمين وعطائهم المتميز في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيعًا للطلاب على مواصلة التفوق والتميز.

جاء ذلك بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمود عبد البديع، وإبراهيم نايل، عضوي مجلس أمناء إدارة طور سيناء، وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وكرّمت الدكتورة وفاء رضا، بالتعاون مع مجلس الأمناء، سناء عبد العظيم، مديرة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الطلاب المتفوقين، تقديرًا لجهودهم وتميزهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

وأشادت الدكتورة وفاء رضا بجهود إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ومجلس أمناء إدارة طور سيناء في دعم العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، مؤكدة أهمية تكريم النماذج المتميزة وتحفيزها على مواصلة العطاء، وتحقيق المزيد من النجاحات.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما تبذله أسرة المدرسة من جهود متميزة في دعم الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والتفوق داخل مدارس .