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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس أربعيني لمحاولته قتل زميله في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف الأربعينيات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اعتدائه على عامل ثلاثيني بطلق ناري وإصابته بالساق اليُسرى؛ إثر وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وكان قد أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى، على يدي عامل آخر؛ بسبب وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود مشاجرة ووقوع مُصاب بناحية الواقات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من: " أحمد ع م ا- 25 عامل-  مصاب بطلق ناري بالساق اليُسرى"، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وطرف ثانٍ:" يونس م ا- 45 سنة- عامل- الطرفان يقيمان بذات الناحية"، تم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المُستخدم.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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