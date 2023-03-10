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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثار الرعب بشوارع البلينا.. حبس عامل قتل جاره بطريقة بشعة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر قتله جاره الثلاثيني بطلقة بالرأس، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

لقي عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس على يدي عامل أخر؛ تعدى عليه باستخدام سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات الجوار القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة دائرة المركز، ووقوع متوفي.

وبالإنتقال والفحص تبين وصول المدعو (وائل. ص. ص- 30 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مستشفى البلينا المركزي، جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وبسؤال والد المتوفي المدعو (صابر. ص. م- 57 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم.

واتهم المدعو (إسلام. ث. ر- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على نجله المذكور، وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابة نجله التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

وعلى الفور وعقب تأكيد التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن بندقية آلية، وبمواجهته أعترف  بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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