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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فطارك علينا.. شباب سوهاج يٌحضرون ألف وجبة للأسر الأكثر إحتياجًا يوميًا

وجبات الخير بسوهاج
وجبات الخير بسوهاج

"لازم نساعد المحتاجين لأن الظروف القاسية اللي بنمر بيها دلوقتي فيه طبقة هي اللي تحس بيها اكتر مننا كلنا ولازم نفكر فيهم قبل ما نفكر في نفسنا"، بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد خالد بهادر، ابن مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

تحضير 1000 وجبة للتوزيع يوميًا

وأوضح أنه يُجهز 1000 وجبة يومية للتوزيع على الأسر الأكثر إحتياجًا يوميًا، بمحافظة سوهاج، وذلك بمساعدة ومساهمات أهل الخير وتبرعات التُجار، وتطوع عشرات الشباب لإعداد هذا الكم الهائل من الوجبات؛ من أجل التوزيع على عمال اليومية وعمال النظافة موظفي أمن المستشفيات الحكومية.

تخطو بقدميك عدة خطوات نحو مطبخ الخير الذي يفوح منه رائحة الخير قبل روائح الأطعمة الشهية اللذيذة، لترى عدد من الفتيات والرجال الذي تختلف فئاتهم العمرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية لكنهم اجتمعوا على شئ واحد وهو العمل الخيري.

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هنا شاب يوزع الأرز على الأطباق المُعدة للتوزيع، وهناك فتاة تقف نحو البوتاجاز وتطهو اللحوم والدواجن، وعلى الجانب الأخر عدد من الشباب يحاولوا تقسيم التمور بالتساوي على عدة أكياس؛ وذلك من أجل توزيعها إلى جانب الوجبات الرئيسية.

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واستكمل المهندس أحمد خالد، حديثه قائلًا:" الوجبة تختلف بشكل يومي طبعًا وتشمل كل شئ أسماك لحوم دواجن.. أرز ومكرونة وكبدة وكفتة وتمر وفواكه.. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن كل حاجه بشيل همها بلاقيها جيالي من أهالي الخير وبكميات كبيرة.. الخير للخير الحمدلله".

"احنا مستهدفين قريتين يوميًا في شهر رمضان الكريم بإذن الله بخلاف الخيمة الرمضانية.. واحنا شغالين من قبل شهر رجب على 1000 وجبة يوميًا عشان نغطي اكبر عدد ممكن من الأماكن المحتاجه للدعم في سوهاج.. ونوصل لعدد أكبر من الأسر الأكثر إحتياجًا على مستوى المحافظة.. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وفيها الخير للغير".

https://fb.watch/j71Rn6YLSg/?

سوهاج اخبار محافظة سوهاج المنشاة رمضان وجبات الخير

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