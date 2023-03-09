12 معلومة عن محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة في سوهاج بعد حصولها على TSM

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة مشروعات بتكلفة تتخطى ملايين الجنيهات، وكان من أبرز تلك المشروعات محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة، ونرصد لكم في سطورنا التالية أهم المعلومات عن تلك المحطة.
محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة
- تأتي المحطة ضمن مشروع تجمع صرف صحي الهجارسة بمركز سوهاج.
- يخدم المشروع جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، و3 قرى "الهجارسة والكوامل وأولاد غريب".
- يُقام المشروع على مساحة 56 فدان.
- يستفيد من المشروع 22.423 ألف نسمة.
- تبلغ عدد الوصلات المنزلية حوالي 2734 وصلة، بتكلفة 6.4 مليون جنيه.
- القيمة المالية للتدخلات من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حوالي 107.4 مليون جنيه، كما كان هناك أعمال سابقة قبل البرنامج بقيمة 132.6 مليون جنيه.
- تبلغ تكلفة إنشاء المشروع الإجمالية 240 مليون جنيه.
- يضم المشروع 2 محطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 12.590 مليون جنيه.
- يضم المشروع محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 2500م3/يوم، بمساحة 18 فدان، بتكلفة 42.75 مليون جنيه.
- تم تطوير مزرعة محطة المعالجة بالهجارسة بمساحة 38 فدان بتكلفة 26 مليون جنيه.
- تم مد شبكات انحدار وأعمال صيانة وإحلال وتجديد بتكلفة 19.6 مليون جنيه.
- حصلت محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحي، على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المُستدامة TSM"، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.