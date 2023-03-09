12 معلومة عن محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة في سوهاج بعد حصولها على TSM

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة مشروعات بتكلفة تتخطى ملايين الجنيهات، وكان من أبرز تلك المشروعات محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة، ونرصد لكم في سطورنا التالية أهم المعلومات عن تلك المحطة.

محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة