مستشفى جامعة سوهاج الجديد صرح معماري وطبي على أعلى مستوى .. صور

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، مستشفى سوهاج الجامعي، في إطار زيارة ميدانية تنظمها اللجنة في المحافظة، ورافق الوفد البرلماني في الجولة، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج.

واستمع الوفد البرلماني إلى التفاصيل المتعلقة بالمستشفى، حيث تم إنشاء مستشفى جامعة سوهاج الجديد بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع، ويعد المستشفى صرحاً معماريا وطبيا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، بالإضافة إلى تجهيز المستشفى ب 32 ماكينة غسيل كلوي.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة من إنجازات علي أرض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطار الجمهورية الجديدة للدولة المصرية الحديثة قد انطلق وبسرعة ويسير في مساره الصحيح.

وأضاف "ما شاهدناه يؤكد أن مصر تتغير وما كان حلما جميلا أصبح واقعا حقيقيا علي الأرض، ومن هنا لابد من كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منذ أن تولي مقاليد الأمور نقل مصر نقلة نوعية كبري، وهو ما نشاهده في كل زيارة وفي شتي المواقع هناك إنجازات علي الأرض، وكل مرة نري صرح مثل هذه المستشفى لخدمة المواطن المصري، فكل التحية والتقدير للرئيس السيسي"، وقدم السجيني الشكر كذلك لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، وكذلك لرئيس جامعة سوهاج .