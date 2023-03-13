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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. بيراميدز والبنك الأهلي مباراة البحث عن وصافة الدوري والهروب من القاع

فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره البنك الأهلي في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الـ 21 للدوري الممتاز، والتي ستقام على استاد المقاولون العرب بدلا من استاد القاهرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 39 نقطة، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم من أجل تحقيق الثلاث نقاط، والتواجد في الوصافة حيث في حال فوزه على البنك الأهلي، سيتقدم للمركز الثاني.

واستبعد باتشيكو رمضان صبحي من قائمة مباراة البنك الأهلي بداعي عدم اكتمال الجاهزية، كما خرج من القائمة أيضا الثنائي المغربي محمد الشيبي للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد حمدي.

- الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود "دونجا" - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.
 

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