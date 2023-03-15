تعرف على المواعيد الجديدة لغلق المحلات في رمضان والحكومة تزف بشرى بشأن أسعار السلع بالشهر الكريم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

البانيه بـ 140 جنيها.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول أسعار اللحوم والدواجن..فيديو



أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن رئيس الوزراء افتتح اليوم مع وزير التموين معرض "أهلا رمضان "الرئيسي بقاعة المؤتمرات، ، بمشاركة 400 شركة عارضة، والمعرض سيقدم تخفيضات كبيرة.

رئيس مجلس الوزراء يزف بشرى بشأن أسعار السلع في رمضان

زف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة بشأن توافر الاحتياطي السلعي في مصر للسلع الأساسية.

تعرف على المواعيد الجديدة لغلق المحلات في شهر رمضان



كشف الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، عن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام ستكون يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" و خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

بشرى سارة| الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بخصوص حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، نافيا وقوع أي أمطار شديدة منتصف الأسبوع المقبل، وفق بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا.

المستشار أحمد فهمي: الرئيس يهدف لإقامة مشروعات قومية في كل محافظات مصر

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل دائم مع القادة العرب، ومناقشات دائمة في كافة الملفات.

متحدث الرئاسة: الهيدروجين الأخضر قطاع واعد للاستثمار في مصر



أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن كبار المسئولين في أكبر 12 دولة أوروبية حضروا لمصر شهرا ونصف بحثا عن الفرص الاستثمارية.

هزة أرضية جديدة منذ قليل تضرب تركيا بقوة 5.3 على مقياس ريختر



عرضت قناة اكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن هيئة الطوارئ والكوارث التركية وهو حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر ومركزها شرق البحر الأبيض المتوسط.





احذروا الساعات المقبلة.. تعليق أحمد موسى على إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية



علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث اصطدام طائرة روسية بإحدى طائرات المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تدميرها، قائلا "هيكون فى حاجات هتحصل خلال الساعات المقبلة ورد هيحصل، واحذروا الساعات المقبلة".

65 جنيها للدواجن و165 للحوم.. مفاجآت التموين في معارض أهلا رمضان

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معرض أهلا رمضان يوفر السلع باسعار منخفضة، مضيفا أن أكثر من 400 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان.





كتف فى كتف..سمية أبو العينين : نعمل على توفير المساعدات لجميع الفئات على مدار العام

كشفت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تفاصيل جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية، في العمل الخيري؛ لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

خالد ميري: بالعلاقات مع الدولة تم زيادة البدل ومشروع العلاج الخاص بالصحفيين



أكد الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن بالعلاقات مع الدولة تم زيادة البدل ومشروع العلاج الخاص بالصحفيين.

سمية أبو العينين: قوافل المؤسسة الخيرية تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية



أكدت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن قوافل مؤسسة أبو العينين الخيرية تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية.