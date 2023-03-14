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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على موعد تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات في شهر رمضان

غلق المحلات في شهر
غلق المحلات في شهر رمضان

كشف الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، عن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام ستكون يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" و خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

 

وأضاف قاسم ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الثلاثاء ، أن القرار يتضمن التزام مختلف محال الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

 

عودة العمل بالتوقيت الشتوي

 

وتابع :" عودة العمل بالتوقيت الشتوي لغلق المحلات التجارية بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أن المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019  نصت  على معاقبة  كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة ، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة".

الدكتور خالد قاسم وزارة التنمية المحلية مواعيد اغلاق المحال المولات التجارية المطاعم الكافيهات

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