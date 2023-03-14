كتف في كتف..سمية أبو العينين : نعمل على توفير المساعدات لجميع الفئات على مدار العام

كشفت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تفاصيل جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية، في العمل الخيري؛ لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت سمية أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المؤسسة تعمل في المجال الخيري منذ 40 عامًا؛ من خلال فريق عمل ضخم.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المؤسسة تقوم بدراسة الحالات المتقدمة من أجل الحصول على الإعانات المختلفة في جميع نواحي الحياة؛ ومنها محو الأمية، ويتم صرف المساعدات، وجميع الخدمات، للمستحقين، مشيدة بانضمام المؤسسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأوضحت سمية أبو العينين، أن هناك حالات يتم صرف المساعدات لها على مدار العام؛ وليس خلال المواسم والمناسبات فقط، لافتة إلى أن المؤسسة تقدّم خدمات للطلاب على مدار العام، إلى جانب المساعدة في زفاف الفتيات اليتيمات، والمستحقات للدعم والمساعدة.

التحالف الوطني

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن التحالف الوطني لديه خطة استراتيجية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ مؤكدة أن قوافل المؤسسة تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية.

ودعت سمية أبو العينين، رجال الأعمال والقادرين، وجميع فئات المجتمع بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، يوم الجمعة المقبل؛ لتوزيع 4 مليون كرتونة مساعدات؛ من أجل إظهار الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وإظهار تكاتف المصريين في أوقات الأزمات؛ وتزامنًا مع قدوم شهر رمضان 2023.