عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتف في كتف..سمية أبو العينين : نعمل على توفير المساعدات لجميع الفئات على مدار العام

سمية أبو العينين،
سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين

كشفت  سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تفاصيل جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية، في العمل الخيري؛ لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

txt

سمية أبو العينين: قوافل المؤسسة الخيرية تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية

وقالت سمية أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المؤسسة تعمل في المجال الخيري منذ 40 عامًا؛ من خلال فريق عمل ضخم.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المؤسسة تقوم بدراسة الحالات المتقدمة من أجل الحصول على الإعانات المختلفة في جميع نواحي الحياة؛ ومنها محو الأمية، ويتم صرف المساعدات، وجميع الخدمات، للمستحقين، مشيدة بانضمام المؤسسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأوضحت سمية أبو العينين، أن هناك حالات يتم صرف المساعدات لها على مدار العام؛ وليس خلال المواسم والمناسبات فقط، لافتة إلى أن المؤسسة تقدّم خدمات للطلاب على مدار العام، إلى جانب المساعدة في زفاف الفتيات اليتيمات، والمستحقات للدعم والمساعدة.

 

 التحالف الوطني

 

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن التحالف الوطني لديه خطة استراتيجية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ مؤكدة أن قوافل المؤسسة تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية.

ودعت سمية أبو العينين، رجال الأعمال والقادرين، وجميع فئات المجتمع بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، يوم الجمعة المقبل؛ لتوزيع 4 مليون كرتونة مساعدات؛ من أجل إظهار الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وإظهار تكاتف المصريين في أوقات الأزمات؛ وتزامنًا مع قدوم شهر رمضان 2023.

سمية أبو العينين العمل الخيري الإعلامي أحمد موسى جهود مؤسسة أبو العينين التحالف الوطني الفقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

سمية أبو العينين: قوافل المؤسسة الخيرية تجوب المحافظات لتقديم خدماتها المجتمعية

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز محافظ جنين وإغلاق حاجز مدينة الخليل

الأرز بـ14 جنيها.. التموين: التخفيضات طالت كافة السلع في معرض أهلا رمضان

ابنة محمد عبدالوهاب: والدي أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.. تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في السعودية

للمقبلين على الزواج.. الإفتاء تكشف بديل الذهب

بسبب الحرب.. أوكرانيا تقفز إلى ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. سرعة وبطئ ضربات القلب تصيبك بهذه المشاكل الصحية

بوادر أزمة دبلوماسية.. لماذا ترفض بريطانيا إعادة رخام البارثينون إلى اليونان؟

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية

الكتابة على أجساد الضحايا وابتزازهن بمقاطع مخلة.. القبض على دجال العراق

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ