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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار أحمد فهمي: الرئيس يهدف لإقامة مشروعات قومية في كل محافظات مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل دائم مع القادة العرب، ومناقشات دائمة في كافة الملفات.

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السيسي أجرى اتصالات مع عدد من الرؤساء خلال الفترة الأخيرة.. فيديو


وأضاف أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس السوري والرئيس التركي بعد كارثة الزلزال. 


وتابع المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السعودية لديها سياسة حكيمة ورشيدة، ولا بد من احترام سيادة الدول ومفاهيم حسن الجوار وعدم التدخل في سياسة الدول.

 

إقامة مشروعات قومية


وأكمل المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي يهدف لإقامة مشروعات قومية في كل محافظات مصر، لافتا إلى أن دول العالم تبحث عن مصر لقيمتها في المنطقة.
 

رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي احمد فهمي أحمد موسى الرئيس السوري الرئيس التركي الزلزال

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