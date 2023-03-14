المستشار أحمد فهمي: الرئيس يهدف لإقامة مشروعات قومية في كل محافظات مصر

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل دائم مع القادة العرب، ومناقشات دائمة في كافة الملفات.



وأضاف أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس السوري والرئيس التركي بعد كارثة الزلزال.



وتابع المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السعودية لديها سياسة حكيمة ورشيدة، ولا بد من احترام سيادة الدول ومفاهيم حسن الجوار وعدم التدخل في سياسة الدول.

إقامة مشروعات قومية



وأكمل المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي يهدف لإقامة مشروعات قومية في كل محافظات مصر، لافتا إلى أن دول العالم تبحث عن مصر لقيمتها في المنطقة.

