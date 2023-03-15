عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023.. عابد فهد يروج لمسلسل "النار بالنار" بهذه الطريقة

صدى البلد

روج الفنان عابد فهد لمسلسل “النار بالنار”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، ونسر برومو العمل عبر حسابه على انستجرام.

تدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين بيروت والشام، ويناقش المسلسل العنصرية التي يتعرض لها النازحين السوريين من اللبنانيين في لبنان، حيث يحكي المسلسل قصة سكان حارة لبنانية وعلاقاتهم مع اللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى ذلك الحي للعيش فيه، ويناقش المسلسل القضايا المشتركة بين البلدين، ومن بينها احتجاز الودائع في المصارف اللبنانية.

بعد مسلسله الرمضاني.. فنان شهير يكشف نيته لاعتزال التمثيل بشرط واحد

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل «ستهم» لـ روجينا


يشارك في بطولة مسلسل النار بالنار مجموعة من النجوم وهم عابد فهد، جورج خباز طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وتأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبدالعزيز.
وعلى جانب آخر كان قد قال الفنان السوري عابد فهد إن التكريم في مهرجان الفضائيات العربية، هو فخر لكل فنان أن يكرم في وطن كان منارة للفن والفنانين، فمصر أنتجت الكثير والعديد من الكتاب والمؤلفين والملحنين وهذا شيء عظيم نفتخر كعرب به.

وأشار عابد فهد في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى إنه تم تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية عن بطولة مسلسل "شتي يا بيروت" الذي يعرض عبر منصة شاهد.

انستجرام اللاجئين السوريين مسلسلات رمضان موسم رمضان الفنان عابد فهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

لديه قرنين في رأسه.. سبب مفاجئ وراء وفاة يمني عمره 140 عاما

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

غدا.. عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا في جدة

بعد عرضه بمهرجان كان.. الفيلم الفرنسي (TIRAILLEURS (FATHER & SOLDIER في مصر

مسلسلات رمضان 2023.. محمد عبدالرحمن من كواليس كشف مستعجل

مسلسلات رمضان 2023..كل ماتريد معرفته عن جعفر العمدة| ثلاث برومهات وقنوات العرض

الحلقة الثامنة.. حامد الهلالي يصفع اسيل علي وجهها

أعمال الموجي في ذكرى ميلاده على مسرح الجمهورية

مسلسلات رمضان 2023.. سلمى أبو ضيف تكشف كواليس المداح أسطورة العشق

شخصية مختلفة وملامح وطلة شعبية .. شاهد حسن مالك في كواليس رشيد

ترشيحاتنا

ورطة بايدن.. سيناتور أمريكي يكشف عن أكبر تهديد لـ الولايات المتحدة

أمطار وضباب وتدنى في مستوى الرؤية..الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

إنفوجراف| أبرز 7 تصريحات لـ وزير الزراعة خلال افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية

بلينكن يضغط على أبي أحمد لمحاسبة المتورطين في الجرائم الإنسانية بتيجراي

روسيا تعلن صد هجوم كبير لـ الجيش الأوكراني في زابوريجيا.. تفاصيل

مدرب البرازيل يتغنى بصلاح ويفجّر مفاجأة بشأن مواجهة ريال مدريد وليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ