مسلسلات رمضان 2023.. عابد فهد يروج لمسلسل "النار بالنار" بهذه الطريقة

روج الفنان عابد فهد لمسلسل “النار بالنار”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، ونسر برومو العمل عبر حسابه على انستجرام.

تدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين بيروت والشام، ويناقش المسلسل العنصرية التي يتعرض لها النازحين السوريين من اللبنانيين في لبنان، حيث يحكي المسلسل قصة سكان حارة لبنانية وعلاقاتهم مع اللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى ذلك الحي للعيش فيه، ويناقش المسلسل القضايا المشتركة بين البلدين، ومن بينها احتجاز الودائع في المصارف اللبنانية.



يشارك في بطولة مسلسل النار بالنار مجموعة من النجوم وهم عابد فهد، جورج خباز طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وتأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبدالعزيز.

وعلى جانب آخر كان قد قال الفنان السوري عابد فهد إن التكريم في مهرجان الفضائيات العربية، هو فخر لكل فنان أن يكرم في وطن كان منارة للفن والفنانين، فمصر أنتجت الكثير والعديد من الكتاب والمؤلفين والملحنين وهذا شيء عظيم نفتخر كعرب به.

وأشار عابد فهد في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى إنه تم تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية عن بطولة مسلسل "شتي يا بيروت" الذي يعرض عبر منصة شاهد.