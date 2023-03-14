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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مسلسله الرمضاني.. فنان شهير يكشف نيته لاعتزال التمثيل بشرط واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف فنان سوري شهير عن نيته اعتزال التمثيل قريبا، خلال لقاء من كواليس مسلسله الجديد “دوار شمالي"، وفي تصريحات مع برنامج عرب وود. 

 

وقال الفنان عبد المنعم العمايري، إنه أول مرة يكشف عن هذا الأمر، لكنه مستعد لترك مهنة التمثيل إذا شعر بأنه لا يعمل بضمير، موضحا أن كلامه حقيقي وليس بهدف التنظير. 

 

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مسلسل دوار شمالي، هو عمل سوري، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، في فترة التسعينات، ويستعرض أزمات المجتمع السوري الذي تعرض لها خلال هذه الفترة خاصة أزمة التطرف الديني. 

 

مسلسل دوار شمالي، من إخراج عامر فهد، وتأليف حازم سليمان، ويشارك في بطولته مع عبد المنعم العمايري كل من، أحمد الأحمد، سامية الجزائري، أمل بوشوشة، نانسي خوري، محمد حداقي، ونور علي وغيرهم.

 

يعمل عبد المنعم العمايري في مجال التمثيل منذ التسعينات، ومن أبرز أعماله مسلسلات، الثريا، حمام القيشاني، بقعة ضوء، ولادة من الخاصرة، أسرار المدينة، خريف عمر، مقابلة مع السيد آدم، ظل وغيرهم.

فنان اعتزال عبد المنعم العمايري أمل بوشوشة فنان سوري مهنة التمثيل

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