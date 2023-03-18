تخلصك من الغازات والإمساك.. ماذا تفعل حبوب الفحم للجسم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد حبوب الفحم للجسم.

من فوائد حبوب الفحم للقولون ما يلي :-

· تتخلص من الغازات وانتفاخ البطن عن طريق امتصاصها للغازات.

· تعالج الإمساك المزمن.

·تعالج مشاكل الهضم، كعسر الهضم، وسوء الهضم الناتج عن تناول الأطعمة الدسمة.

· تخفف التقلصات والتشنجات المرافقة لنشاط القولون.

· تنظف الأمعاء قبل العمليات الجراحية.

· تعالج اضطرابات الأمعاء والقولون. تعالج حالات القولون العصبي.

· تطهر وتلين الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الفضلات.

· تقتل الطفيليات الموجودة في الأمعاء، وتتخلص منها عن طريق البراز.

·تنشط البكتيريا النافعة في الأمعاء.

فوائد حبوب الفحم للجسم ما يلي :-

- تخلص الجسم من ترسبات العمليات الاستقلابية عن طريق طردها من الجسم.

-تطرد النيكوتين من الجسم، نتيجة دورها في امتصاصه.

تطهر الكبد من السموم الناتجة عن تناول الكحول.

- تعالج حالات التسمم الغذائي.

- تزيد بياض الأسنان، وذلك عن طريق وضع محتوى كبسولة من الفحم النباتي على فرشاة الأسنان وفركها بها.

-تستخدم كمطهراً للجروح.

- تنظم عملية امتصاص الطعام.

- تعد من الحبوب الأمنة خلال فترة الحمل والإرضاع.

-تخفف أعراض الالتهابات والتشنجات.

- تزيد إفراز العصارة الصفراء ما يساعد على هضم الأطعمة الدسمة.

- تعالج قرحة المعدة.

- تساعد على امتصاص الدهون من الوجبات الدسمة.