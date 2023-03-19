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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 19-3-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب  ثباتا في بداية تعامالت اليوم الأحد الموافق 19-3-2023، علي مستوى محلات الصاغة المختلفة بمعظم الأعيرة الذهبية.

عيار 24

 


وأظهر سعر أغلى أعيرة الذهب استقرارا وهو عيار 24 مسجلا 2354 جنيها للبيع و 2400 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18 مارس 2023

مكاسب هائلة في سعر الذهب عالميا

عيار 21

وصل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 إلى نحو 2060 جنيها للبيع و 2100 جنيها للشراء.

 

عيار 18 


وسجل سعر عيار 18 نحو 1766 جنيها للبيع و 1800 جنيها للشراء

سعر عيار 14 


بينما وصل سعر عيار 14 الأدني فئة إلي  1373 جنيها للبيع و 1400 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.354 مليون جنيه للبيع و 2.4 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب


ووصل سعر أوقية الذهب إلي 73.218 ألف جنيه للبيع و 74.64 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب إلي 16.48 ألف جنيه للبيع و 16.8 ألف جنيه للشراء

 

الترويج للقطاع


وبحثت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، مباحثات  جمهورية أوزبكستان  لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الذهب.

وشارك باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوزبكي، ثم أعقبها عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس جمهورية أوز بكستان شوكت ميرضائييف ومن معه من ممثلين عن وزراء المجموعة الاقتصادية ببلاده، تم استعراض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية لديهم في إقامة استثمارات مشتركة تحقق النهضة الاقتصادية لهم، وتوفير فرص عمل، وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئاسية بضرورة دفع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق رحبة.

ويبدي الرئيس الأوزباكستاني اهتمامًا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائمًا على صناعة وتجارة الذهب التي أصبحت حاليا محط جذب الاستثمار العالمي وتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة للاستثمار ببلاده، حيث تعد بلاده من أكبر منتجي خام الذهب حول العالم بمتلكها نحو 63 منجما، لتحتل المرتبة السابعة كأكبر منتج للذهب حول العالم في عام 2020، ولكن لا تزال تبحث عن استقدام استثمارات لزيادة القيمة المضافة لخام الذهب، داعيا ممثلي شعبه تصنيع المشغولات الذهبية إلى زيارة اوز باكستان؛ وزيارة المناجم و الاطلاع على الفرص المتاحة بالقطاع.


احتياطي الذهب


انخفض احتياطي مصر من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بمقدار 401 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي المصري من الذهب سجل 7.8 مليار دولار مطلع العام الجاري.
 

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر


وأعلن البنك المركزي المصري  اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 128 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار.

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.

وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات للاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة

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سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023

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