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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاحتياطي الذهبي يسجل 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير

الاحتياطي الذهبي
الاحتياطي الذهبي

انخفض احتياطي مصر من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بمقدار 401 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي المصري من الذهب سجل 7.8 مليار دولار مطلع العام الجاري.
 

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

وأعلن البنك المركزي المصري  اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 128 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار.

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ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدل 128 مليون دولار في شهر واحد

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد بالفترة المسائية

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.

وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات للاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة.

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