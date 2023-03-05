الاحتياطي الذهبي يسجل 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير

انخفض احتياطي مصر من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بمقدار 401 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي المصري من الذهب سجل 7.8 مليار دولار مطلع العام الجاري.



ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 128 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار.

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.

وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات للاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة.