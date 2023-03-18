الإسماعيلية .. إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بمركز ومدينة أبوصوير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم السبت، بمتابعة أعمال تنفيذ عدد 3 حالات إزالة، لمخالفات بالبناء على أراضي زراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمخلفات البناء.



‏ تم تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص مُقام على أرض زراعية، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض غير مكتملة البناء، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة الخمسين قرية أبوصوير البلد.

كما تم فك شدة خشبية لسقف، على مساحة ١٣٠متر، مبني على أرض زراعية بدون ترخيص بمنطقة الهنادي.

وفي منطقة أبو خروع، تم فك شدة أعمدة دور أرضي، على مساحة ١٣٠ متر، لمنزل غير مكتمل البناء بالطوب الأبيض.

وتمت الإزالة بحضور رئيس المركز والمدينة ونائبه، ومسئولي الإدارة الهندسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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