أخبار التكنولوجيا| فئة 4 آلاف.. أرخص هاتف من سامسونج بإمكانات مميزة.. وحافظ على سرية رسائل تليجرام من خلال هذه الخطوات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من هيمنة واتساب ، برز تطبيق Telegram تليجرام في السنوات القليلة الماضية، كمنافس قوي من خلال ميزات الدردشة المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر للمستخدمين قدرًا كبيرًا من ميزات الخصوصية لمساعدتهم على الشعور بمزيد من الأمان والتحكم في المعلمات المختلفة المرتبطة بأمنهم.



يبحث الكثيرون من راغبي الشراء عن هاتف رخيص بإمكانات مميزة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها الهواتف الذكية في الأسواق العالمية الفترة الماضية، ويفضل الكثيرون اقتناء هواتف سامسونج لكونها مميزة وتتمتع بثقة كبيرة ، ويعد هاتف Galaxy A13 واحدا من هذه الهواتف المميزة.



يواجه العديد من مستخدمي تطبيق واتساب ويب على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب مشكلة كبيرة أثناء استخدام التطبيق وهي عدم تحميل الرسائل، حيث يصادف الكثيرون عبارة “في انتظار هذه الرسالة” الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت أو يكون خطأ في بعض الأحيان.

كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي Google Pixel Fold في أواخر شهر يونيو القادم مع سعر مناسب حيث يمكن للهاتف أن يكون ضمن أرخص الهواتف القابلة للطي.



أفادت العديد من التسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro Max الأفضل في سلسلة هواتف آيفون القادمة سيحتوي على حواف أنحف بشكل ملحوظ مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max ، حيث سيضم الهاتف أنحف حواف للشاشة على الإطلاق.



تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتفها العملاق Huawei Mate X3 من فئة الهواتف القابلة للطي بعد أيام قليلة في 23 مارس، وذلك من ضمن حدث كبير تعقده الشركة في العاصمة الصينية بكين إلى جانب الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة Huawei P60 .



أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن موعد إطلاق النسخة العالمية لسلسلة OPPO Find X6 وتابلت Oppo Pad 2 في 21 مارس الجاري.