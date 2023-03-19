فئة 4 آلاف.. أرخص هاتف من سامسونج بإمكانات مميزة

يبحث الكثيرون من راغبي الشراء عن هاتف رخيص بإمكانات مميزة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها الهواتف الذكية في الأسواق العالمية الفترة الماضية، ويفضل الكثيرون اقتناء هواتف سامسونج لكونها مميزة وتتمتع بثقة كبيرة ، ويعد هاتف Galaxy A13 واحدا من هذه الهواتف المميزة.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة من نوع LCD، قياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع حماية من زجاج Gorilla Glass 5، وألوان الأزرق والبرتقالي والأبيض والأسود، مع نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13، كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13، مع معالج سامسونج Exynos 850، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 4 آلاف و 650 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13



