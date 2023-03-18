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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Pixel Fold.. جوجل تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف القابلة للطي

Pixel Fold.. جوجل
Pixel Fold.. جوجل تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف القابلة

كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي Google Pixel Fold في أواخر شهر يونيو القادم مع سعر مناسب حيث يمكن للهاتف أن يكون ضمن أرخص الهواتف القابلة للطي. 

بحسب موقع TechRadar فإن هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold قد يتوفر بسعر يتراوح بين حوالي 1300 دولار و 1500 دولار أي ما يقرب من 1100 جنيه إسترليني إلى 1200 جنيه إسترليني، مما سيجعله أرخص من هاتف سامسونج Galaxy Fold 4 بفارق سعري كبير. 

كما يكون هاتف جوجل Pixel Fold أرخص من هاتف هونر Honor Magic Vs الذي جاء بسعر حوالي 1700 دولار و 1400 جنيهًا إسترلينيًا، الأمر الذي سيجعله منافسا عدد كبير من الهواتف وأيضا لمناسب للكثيرين. 

ويحصل هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold على ترقية كبيرة في معالج Tensor G2، مع  إعداد كاميرا ثلاثية يشتمل على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر بزاوية فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابكسل.

ويحتوى  هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكانت جوجل قد أجلت إطلاق الهاتف أكثر من مرة حيث كان من المتوقع إصداره نهاية عام 2022  وذلك بسبب خوفها من أنها لن تكون جيدة وملبية لطلبات المستخدمين خاصة مع ظهور هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي Galaxy Z Fold و Flip وفقا لـ PhoneArena . 

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