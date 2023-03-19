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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حافظ على سرية رسائل تليجرام من خلال هذه الخطوات

حافظ على سرية رسائل
حافظ على سرية رسائل تليجرام من خلال هذه الخطوات

على الرغم من هيمنة واتساب، برز تطبيق Telegram تليجرام في السنوات القليلة الماضية، كمنافس قوي من خلال ميزات الدردشة المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر للمستخدمين قدرًا كبيرًا من ميزات الخصوصية لمساعدتهم على الشعور بمزيد من الأمان والتحكم في المعلمات المختلفة المرتبطة بأمنهم. 

 

وبحسب موقع GadgetsToUse فإنه يمكن تأمين رسائل تليجرام بعدد من الخطوات البسيطة وأيضا من خلال استخدام بعض ميزات الخصوصية في التطبيق. 

   

ابدأ محادثة سرية


على عكس واتسا ، لا يتم تشفير الدردشات العادية على تليجرام من طرف إلى طرف، ومع ذلك ، يسمح لك التطبيق باستخدام الدردشات السرية، مما يجعل التشفير من طرف إلى طرف إلزاميًا للمحادثة المحددة. 

 

وهذا يعني أنه لا يمكن عرض الرسائل المرسلة في الدردشة السرية إلا من قبل المشاركين في الرسالة، ولا يمكن لأي شخص آخر، بما في ذلك تليجرام ، بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكنك التقاط “سكرين شوت” للرسائل في محادثة سرية ، ولا يمكنك إعادة توجيهها، ويمكنك اتباع الآتي : 

 

1. افتح تليجرام واضغط على أيقونة القلم الأزرق في الزاوية اليمنى السفلية لبدء محادثة جديدة.

2.  اضغط على خيار الدردشة السرية الجديدة في الصفحة التالية.

3. ابدأ محادثة سرية مع صديق عن طريق اختيار جهة الاتصال التي تريدها من القائمة.

 

قفل دردشات تليجرام  


إذا كان هاتفك الذكي لا يوفر ميزة قفل التطبيقات ، فيمكنك تمكينه باستخدام خيارات خصوصية تليجرام، وتحقق  من تأمينه عن طريق تمكين رمز المرور على تليجرام.

 

إرسال رسائل مختفية أو ذاتية التدمير  


وعلى غرار ميزة الحذف التلقائي للرسائل في واتساب ، يمكنك إرسال رسائل  ذاتية التدمير  إلى أصدقائك في تليجرام، حيث تحتوي على وسائط تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة، ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال : 

 

1. افتح دردشة تليجرام التي تريدها واضغط على الزر "إرفاق" بجوار حقل الرسالة لاختيار الملف المطلوب للإرسال.

2.  اضغط على زر المؤقت في الأسفل.

3. قم بتعيين مؤقت التدمير الذاتي المفضل لديك للملف واضغط على زر تم لحفظ التغييرات.

4. اضغط على زر الإرسال الأزرق لمشاركة ملف وسائط التدمير الذاتي مع مشارك الرسالة.

 

 

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