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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو الرسائل مبتحملش .. كيفية إصلاح واتساب ويب بخطوات بسيطة

كيفية إصلاح واتساب
كيفية إصلاح واتساب ويب بخطوات بسيطة

يواجه العديد من مستخدمي تطبيق واتساب ويب على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب مشكلة كبيرة أثناء استخدام التطبيق وهي عدم تحميل الرسائل، حيث يصادف الكثيرون عبارة “في انتظار هذه الرسالة” الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت أو يكون خطأ في بعض الأحيان. 

 

وبحسب موقع DigitBin فإن هذا الخطأ شائع جدًا ولكنه مربك في نفس الوقت، حيث إنه في بعض الأحيان قد يحدث ذلك في جميع محادثاتك مع أشخاص مختلفين ، وأحيانًا يحدث في محادثة معينة فقط، وهو ما يجعل الأمر محيرًا للغاية، ونظرًا لأن محادثات واتساب تخزن معظم المعلومات المهمة ، يصاب المستخدمون عمومًا بالقلق أثناء مواجهة مثل هذا الخطأ.

 

وفقا للموقع فإن هناك عددًا من الخطوات التي يمكن تفعيلها لحل هذه المشكلة، كما أن طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها أيضًا وفقًا للسبب وراء الخطأ تتغير ، كما أنه من الممكن أن تسجيل الخروج من WhatsApp Web واتساب ويب وإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى يحل المشكلة في معظم الحالات. 

 

انتظر حتى تقوم الرسالة بالتحميل 


ويعد أفضل حل هو الانتظار قليلاً ومعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة، وانتظر حتى يقوم الشخص الآخر بإعادة فتح التطبيق ومعرفة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى تحميل الرسالة الأصلية خلف الأخطاء أم لا، وإذا لم يكن كذلك ، فاستمر في الإصلاحات الأخرى.

 

تحديث واتساب 


الاقتراح التالي هو التحقق مما إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من واتساب أم لا، وإذا كنت تستخدم أنت أو الشخص الآخر إصدارات مختلفة من واتساب، فإنه يخفي أحيانًا الرسائل وراء الخطأ، لذلك ، من الأفضل دائمًا استخدام أحدث إصدار من التطبيق.

 

تحقق من خوادم واتساب 


وعندما تصادف مثل هذا الخطأ حيث إذا كانت خوادم واتساب معطلة، لذلك ، إذا كنت لا تزال ترى نفس الخطأ فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب بطء الخوادم، ويمكنك الرجوع إلى بعض الأنظمة الأساسية لمراقبة المواقع ومعرفة ما إذا كان هناك تعطل لخوادم واتساب، وفي حالة ما إذا كان الخادم معطلاً ، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت الإضافي حتى يعود إلى مكانه.

 

فلترة بيانات واتساب وذاكرة التخزين المؤقت


وإذا لم تقم بتنظيف بيانات واتساب وذاكرة التخزين المؤقت لفترة طويلة ، فقد يكون السبب الجذري للمشكلة، وذلك من خلال الآتي :  

 

افتح الإعدادات على جهازك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على قسم التطبيقات.

انقر فوق إدارة التطبيقات.

 حدد موقع واتساب وانقر فوقه.

بعد ذلك ، اضغط على خيار التخزين.

أخيرًا ، انقر فوق الزر "مسح البيانات".

سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات وذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق واتساب

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