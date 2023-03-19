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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الأعمال المصريين: استخدام الهندسة القيمية بقطاع التشييد والبناء يوفر 10% من التكاليف

صدى البلد

أكد الدكتور وليد السويدي نائب لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية نشر الوعي باستخدام المطورين للهندسة القيمية في قطاع التشييد والبناء في مصر والتي تستطيع توفير نسبة 10% علي الأقل من إجمالي تكاليف التشغيل.

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وأوضح السويدي، أن نتيجة البحث عن بدائل وحلول مختلفة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بعد زيادات مارس العام الماضي انتشر مفهوم الهندسة القيمية ليحقق التوازن بين المحافظة علي السعر ومستوي الجودة وبالتالي خفض تكاليف المشروعات.

 

وأشار إلى أن الهندسة القيمية، أسلوب علمي أصبح مستخدما بفاعلية من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات الهندسية العالمية والمحلية وفي قطاعات عديدة منها الإنشاءات والصناعة، إذ تعد من البدائل التي تحقق نفس الجودة للخامات ومواد البناء المستخدمة ولكن بسعر أقل.

 

وأرجع السويدي، انتشار هندسة القيمية إلي نتيجة الزيادة الكبيرة في عقود تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العقارية إذ اتجهت الشركات الاستشارية بقوة نحو توفير العديد من الحلول للمطورين العقاريين بهدف تثبيت الجودة والبحث عن بدايل لإرتفاع الخامات والتكاليف بهدف التوفير في تكاليف التشغيل.

 

أكد أنه منذ شهر مارس الماضي، ومعظم المشروعات تدار بتكنولوجيا الهندسة القيمية، كما اصبح توجه للمطورين للحفاظ علي الجودة والخفض من القيمة المادية حيث يعد بمثابة استشاري موازي للاستشاري الهندسي للمشروع فكل وفر جنيه واحد يقابله توفير 100 جنيه.

 

وأضاف، أما البديل الثاني لخفض التكاليف، هو قيام الاستشاري مع المطورين بشراء البنود الأساسية التي من المتوقع ان تشهد زيادات في الأسعار علي أن يقوم المطور بنفسه بشراء هذه البنود وهي تمثل إضافة للطرفين المقاول والمطور معًا.

 

وأكد السويدي، أهمية ودور الاستشاري كحلقة وصل والوسيط بين المالك والمقاول في استكمال وتنفيذ المشروعات نتيجة التقييم المختلف لكل منهم في الأسعار خاصة في ظل تغير الأسعار وتداخلها بين المطور والمقاول بشكل لحظي، تجنبا للتخارج من المشروع او وقف التنفيذ.

 

وأوضح أن كافة المشروعات الجار طرحها يتم دراستها بين الاستشاري والمالك لبحث كيفية التوفير والحفاظ علي توازن السعر والجود في كل البنود وذلك بأن يشتري المالك مباشر البند المحددة سلفا والتي قد تؤثر علي تكليف المشروع بشكل كبير.

 

وأكد أن جمعية رجال الأعمال ولجنة الاستشارات الهندسية تعمل بشكل مستمر علي توعية المطورين ورجال الأعمال وأيضا المكاتب الاستشارية بطرح البدائل والخدمات التكنولوجية الجديدة الموفرة للمشروعات وهي في قطاعات متعددة منها أنظمة التكييف المركزي وأيضا استخدام نوع عزل معين او تغير نوع الزجاج بما يتماشي مع توجه القيادة السياسية نحو المدن الذكية والابنية الخضراء.

 

وأضاف السويدي، كما طرحت جمعية رجال الأعمال العديد من المقترحات للوزارات والهيئات الحكومية بشأن بحث كيفية مواجهة الظروف الحالية، مطالبًا بضرورة أهتمام الدولة بمزيد من التوعية ونشر ثقافة هندسة القيمية من خلال عمل مؤتمرات وندوات للعديد من المطورين والعملاء.

جمعية رجال الأعمال المصريين الاستشارات الهندسية قطاع التشييد والبناء أسعار مواد البناء

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