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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إدارات التوعية بشركات المياه والصرف الصحى تنفذ مهمة فى شارع 9

صدى البلد

نفذ فريق التوعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أنشطة توعية لأكثر من 100 طفل ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" التى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (NDWM-GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للمياه.

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قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

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هبوط مفاجئ في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

ونفذ فريق التوعية لعبة "مهمة فى شارع 9" بمحافظة الجيزة، والتى تستعرض محاكاة لخمسة مواقف حياتية، تقع فى محيط المدرسة والشارع والمنزل، لتعلم السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه، والحفاظ على النيل، وتشمل عروضا مسرحية ومعلومات عن إعادة استخدام المياه والاستفادة منها.

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