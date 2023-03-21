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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة تغطية ترع بالدقهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

استكلمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن المطالبة بتغطية ترعة السنارة بعزبة عرب زيدان- مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

 

وشدد مقدم طلب الإحاطة على حاجه أهالى عزبه زيدان لتغطية جزء من ترعة السنارة بمركز المنزلة بطول (500م) حفاظاً على المجرى المائى من التلوث.

 

وعقب محمد أحمد قاسم، مدير عام الإدارة العامة لري شرق الدقهلية قائلا:" عدم انطباق معايير التغطيات الواردة بالمنشور الوزارى رقم 4 لسنة 2017 لعدم وجود كتلة سكنية عميقه أو مجمع للخدمات الحكومية فضلا عن عدم وجود شبكة صرف صحى بالقرية.

 

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى عن وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية بمشاركة مقدم طلب الإحاطة لمعاينة الترعة على الطبيعة وبيان مدى حاجتها للتغطية من عدمه.

 

وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للكوبري الواقع على ترعة البوهية في الكيلو 6200 وضرورة تدبيش جسر النيل الواقع امام نادى ميت غمر الرياضي بمركز ميت غمر- محافظة الدقهلية حفاظاً على أرواح المواطنين، وطلب أخر مقدم من النائب خالد بدوي، بشأن مطالبة أهالي كفر أبو الديب بردم او تغطية او إنشاء حائط خرساني على جوانب ترعة حموره لمرورها داخل الكتلة السكانية حفاظاً على أرواح المواطنين، لاجتماع لاحق . 

لجنة الزراعة مجلس النواب طلب الإحاطة مجدي الأمير عزبه زيدان

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