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رئيس التحرير
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رئيس منطقة الغربية للشطرنج: تنظيم بطولة الجمهورية لذوي الهمم نشر الخير والبركة

تنظيم بطولة الجمهورية
تنظيم بطولة الجمهورية الأولي للشطرنج لذوي الهمم

تحدث محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، عن تنظيم بطولة الجمهورية الأولي للشطرنج لذوي الهمم فى الغربية، قائلا: إن البطولة كانت مجهدة جدا، ولكنها مبهجة، لذوي الهمم ذوي النعم.

وأضاف محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن وجود ذوي الهمم فى محافظة الغربية نشر الخير والبركة، موضحا أن يوم البطولة للشطرنج لذوي الهمم كان يوم غير عادي.

وتابع محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج: "كان الجو لكل المنظفين والحاضرين والحكام فرحين جدا بتلك البطولة، وتم توفير لهم كل الدعم من مترجمين إشارة وأجهزة طبية موجودة فى الحدث، إلى جانب دعم المحافظ ووكيل الوزارة وتنظيم الإتحاد أن تلك البطولة تقام فى أسرع وقت وبالشكل المناسب لهم".

محمد خلاف منطقة الغربية للشطرنج بطولة الجمهورية ذوى الهمم محافظة الغربية

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