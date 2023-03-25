خطوات حجز وحدات دار وسكن مصر وجنة .. تعرف على الإجراءات

يبدأ الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، غدا ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان.



مواعيد حجز وحدات وشقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز وقطامية جاردنز



وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالى: يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر

كما تقرر يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.

خطوات حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة



اتاحت وزارة الإسكان والمرافق، حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالى:

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- «استخراج رقم الاستمارة».

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع «دار مصر»، ثم الضغط على «تم».

شقق الإسكان المطروحة

مشروع جنة يشمل 10872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوى الجديدة – المنصورة الجديدة)

كما يتم طرح 512 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر”، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة.

ويتم طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – ناصر “غرب أسيوط” – العلمين الجديدة).

كما يوجد 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة).

كما يوجد 497 وحدة سكنية بمشروع “قطامية جاردنز” – الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.



خطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.. ويمكن الدخول مباشرة من هنــا.

- قم باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع: «دار مصر- سكن مصر- جنة».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وأكدت الوزارة أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (دار مصـر، سـكن مصـر، جنــة) سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

