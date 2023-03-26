عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعرض وحل مشاكل دوائرهم.. محافظ الغربية يلتقي بأعضاء النواب والشيوخ في لقائهم الأسبوعي

صدى البلد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مدار اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب بحث عدد من المقترحات المقدمة من النواب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية عقد اللقاءات الدورية مع النواب لعرض وحل مشاكل المواطنين بكافة دوائر المحافظة.

txt

مصادرة 48 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر في الغربية

وخلال لقائه الأسبوعي استقبل المحافظ 320 طلبا متنوعا في قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطن.

جامعة طنطا تحصل على مركز متميز في التصنيف البريطاني QS

ومن جانبهم ثمن النواب حرص المحافظ على الاستجابة لكافة المطالب خلال اللقاء، مشيدين بالتعاون الدائم من جانب المحافظة من أجل مصلحة المواطن.

IMG-20230326-WA0002
IMG-20230326-WA0002
IMG-20230326-WA0001
IMG-20230326-WA0001
الغربية محافظ الغربية رئيس مجلس الوزراء المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور طارق رحمي مصطفى مدبولي صطفى مدبولي طارق رحمي مجلسي النواب والشيوخ مجلس الوزراء جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة | شاهد

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

لوني أبيض مش بتاعة تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

الثنائيات والصدارة الأبرز.. 5 مكاسب بعد فوز منتخب مصر أمام مالاوي

الحرمين تطلق برنامج «العمّار وفد الله».. تعرف على تفاصيله

أسعار السلع رابع أيام رمضان |تراجع جديد في الدواجن والبط.. واستقرار اللحوم

كيف ردت أمريكا على روسيا بعد قرار نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

الكتيبة 101..الشئون المعنوية والشركة المتحدة تنتصران في معارك الوعي وتكشفان الحقائق للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. لا تهملوا هذه الأشياء خلال الصيام

غير الفراخ واللحم.. طريقة تحضير الجلاش بوصفة اقتصادية

احذر.. هذه العلامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ