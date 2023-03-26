لعرض وحل مشاكل دوائرهم.. محافظ الغربية يلتقي بأعضاء النواب والشيوخ في لقائهم الأسبوعي

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مدار اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب بحث عدد من المقترحات المقدمة من النواب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية عقد اللقاءات الدورية مع النواب لعرض وحل مشاكل المواطنين بكافة دوائر المحافظة.

وخلال لقائه الأسبوعي استقبل المحافظ 320 طلبا متنوعا في قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطن.

ومن جانبهم ثمن النواب حرص المحافظ على الاستجابة لكافة المطالب خلال اللقاء، مشيدين بالتعاون الدائم من جانب المحافظة من أجل مصلحة المواطن.

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