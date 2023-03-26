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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: لجنة لمراجعة الصرف بالمنطقة الصناعية وتحديد أكثر المصانع إضرارا بالبيئة

صوره من الاجتماع
صوره من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة لمناقشة الأوضاع البيئية لمصانع المنطقة الصناعية بجمصه وتأثيرها علي البيئة المحيطة ، للحفاظ علي صحة المواطنين والاراضي الزراعية المحيطة بالمنطقه .

وقرر " مختار " تشكيل لجنة للمرور علي كافة المصانع بالمنطقة الصناعية لمراجعة الصرف الصناعي بها وتحديد اكثر المصانع اضرارا بالبيئة ، وتضم هذه اللجنة كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الصحة ، والمنطقه الصناعية، وإدارة البيئة بالمحافظة ، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وجهاز شئون البيئة ، وهيئة التنمية الصناعية ، ومجلس مدينة جمصه .

ووجه " المحافظ " رئيس المنطقة الصناعية بالتنبيه مشددا علي كافة أصحاب المصانع بسرعة تركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي الناتج عن منتجات هذه المصانع خلال مدة زمنية قصيرة مع المتابعة اليومية لهذه المصانع. 

وأشار " مختار " الي انه في حالة عدم التزام اصاحب المصانع بالشروط البيئية والصحية من خلال تركيب وحدات معالجة سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة قد تصل للغلق ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن. 

وأكد " المحافظ " أن الدولة تعمل علي توفير المناخ الملائم لدعم الصناعة وزيادة معدل الإنتاج بما لايضر بالبيئة وصحة وسلامة المواطنين من خلال تذليل كافة العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ، وتوفير مستلزمات الإنتاج .

ووجه " مختار " مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ولرئيس المنطقة الصناعية بجمصه بسرعة تطبيق قرار  رئيس مجلس الوزراء بسحب كافة قطع الاراضي الفضاء بالمنطقه الصناعية من أصحابها لعدم جديتهم في انشاء المصانع ومرور المدة القانونية علي الانشاء .

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،  والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان،  والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوي العاملة ، والمهندس ايمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصه ، والمهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق بالمحافظة ، والمهندس محمود الغنيمي مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة ، والاستاذ السيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقه الصناعية بجمصه، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة ، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمهندس أحمد عبدالفتاح مدير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالدقهلية ، وومثلي جهاز شئون البيئة بالدقهلية. 

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محافظ الدقهلية رئيس مجلس الوزراء وزارة القوى العاملة وزارة الصحة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الدكتور أيمن مختار مياة الشرب والصرف المخلفات الصلبة بالمحافظة رئيس مجلس مدينة مجلس مدينة جمصة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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