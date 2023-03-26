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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات رمضانية بتقنية الـ VAR..الشباب والرياضة بالدقهلية تبهر العالم

صورة من الدورة الرمضانيه
صورة من الدورة الرمضانيه

انطلقت فعاليات الدورات الرمضانية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية.

 حيث شهدت مراكز الشباب بإدارة دكرنس انطلاقه قوية للدورات الرمضانية بعدد 20 مركز شباب على مستوى الإدارة، ولأول مرة يتم تطبيق تقنية ال var وتبديل اللاعبين خلال المباريات باللوحات الإلكترونية، وحضور جماهيري كبير من المشجعين بجميع المباريات على مستوى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب دكرنس، بحضور مجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

وفى نفس السياق أقيمت الدورات الرمضانية بإدارة شباب المنزلة، بعدد 23 مركز شباب على مستوى الإدارة، وقد فاز فريق مركز شباب مدينة المنزلة على فريق مركز شباب جديدة المنزلة بهدفين مقابل لاشيء فى أولى مباريات الدورات الرمضانية بإدارة شباب المنزلة.

كما شهدت أيضا إدارة شباب ميت سلسيل إفتتاح الدورة الرمضانية، على مستوى مراكز الشباب التابعة لها، وفى إدارة شباب بني عبيد افتتحت الدورة الرمضانية بمركز شباب كفر الصلاحات بحضور  محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد  رؤساء أقسام التربية الرياضية والشباب بالإدارة.

 فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة متنوعة ومسابقات في حفظ القران الكريم، بالإضافة إلى الدورات الرمضانية التى تلقى إقبال كبير من الشباب على المشاركة فيها ومتابعتها بمراكز الشباب، خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب.

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وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محافظة الدقهلية الشباب والرياضة الدورة الرمضانية وزارة الشباب والرياضة ب الدورة الرمضاني رعاية وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

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