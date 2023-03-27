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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل الطرق .. طريقة حظر المكالمات غير المرغوب فيها

حظر المكالمات الغير
حظر المكالمات الغير مرغوب فيها

أصبحت المكالمات المزعجة أو غير المرغوب فيها تشكل أزمة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص خاصة عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر الهاتف أو المكالمات الاحتيالية والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة وأدت لسرقة بيانات الكثير من المستخدمين وأموالهم.  

وبحسب موقع USA Today فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن تفعيلها من قبل المستخدمين للتخلص من المكالمات المزعجة وحظر المستخدمين أو إسكات تلك المكالمات نهائيا. 

كيفية حظر المكالمات الغير مرغوب فيها على هواتف آيفون 


• افتح تطبيق الهاتف واضغط على زر المعلومات بجوار الرقم الذي تريد حظره، ثم اضغط على زر المعلومات هو حرف صغير (i) داخل دائرة.

• قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق حظر هذا المتصل.

 

كيفية إسكات المكالمات المجهولة على هواتف آيفون  

 

• اذهب إلى الإعدادات ثم الهاتف ثم إسكات المتصلين غير المعروفين.

 • قم بالتبديل إلى تفعيل إسكات مكالمات المتصلين غير المعروفين. 

 

كيفية حظر المكالمات الغير مرغوب فيها على هواتف أندرويد 


• افتح تطبيق الهاتف الخاص بك.

• اضغط على المزيد ثم سجل المكالمات.

• اضغط على مكالمة من الرقم الذي تريد حظره.

• اضغط على حظر ثم  الإبلاغ عن البريد العشوائي.

 

كيفية إسكات المكالمات المجهولة على هواتف أندرويد 


• اضغط على أيقونة الهاتف وحدد قائمة ثلاثية النقاط.

• اذهب إلى الإعدادات ثم الأرقام المحظورة.

• قم بالتبديل إلى حظر المكالمات من قائمة المتصلين المجهولين.

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