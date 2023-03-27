حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة

لا شك أن الكنافة من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وتعد من الحلويات الأساسية خلال رمضان، وتفضل العديد من السيدات إعدادها في المنزل.

وإليك طريقة تحضير الكنافة بالخطوات.

مقادير الكنافة

كيلو كنافة

كوب كبير سكن

3 ملاعق من السكر الأبيض

2 كوب مكسرات مقطعة حسب الرغبة

ثانيًا مكونات الشربات:

2 كوب سكر

كوب من الماء

عصير ليمونة كبيرة

طريقة تحضير الكنافة

1- في صينية قومى بدهنها بكمية مناسبة من السمن، ثم قومى بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية.

2-ادهني الكنافة بالسمن جيدًا، واقسميها على جزأين وقومى بوضع الجزء الأول فى الصينية، ثم قومى بوضع الحشو الذى ترغبين فيه ثم ضعي الطبقة الأخرى.

3- ضعى الكنافة فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدًا، ثم قومى بإشعال الشواية لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبى.

5-اخرجى الصينية من الفرن، وضعى الشربات عليها وهى ساخنة حتى تتشربه جيدًا.

طريقة تحضير شربات الكنافة

1- في إناء متوسط الحجم وقومى بوضع الماء والسكر على النار.

2-انتظرى إلى أن يبدأ الماء والسكر فى مرحلة الغليان ثم ثومى بإضافة عصير الليمون إليهما.

3-اتركى الخليط يغلى جيدًا إلى أن يصبح سميكًا، ثم قومى بوضعه على الكنافة .