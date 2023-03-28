أخبار السيارات.. كيفية الحصول علي سيارة بحالة جيدة قبل العيد ..كيا تكشف عن 9- Kia EV9 خلال ساعات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، ويتواجد داخل سوق السيارات مختلف فئات السيارات منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، ودائما ما يحتاج الشباب الي السيارات الهاتشباك، وذلك بفضل تصميمها المميز ومحركها القوي، ومن هذه السيارات سكودا فابيا موديل 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، بالإضافة الي أنها تعتبر من أرخص سيارات سكودا موديل 2023 .

تقدم سيارة هوندا اكورد موديل 1982 في مصر من قبل الصانع الياباني، ويمتلئ سوق السيارات المستعملة بالعديد من الطرازات المستعملة اليابانية، ولكن هوندا اكورد تعتبر من أشهر السيارات اليابانية التي تباع في مصر، وتنتمي سيارة هوندا اكورد إلى فئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم أنيق وعصري.

يتجه الآن الكثير من الراغبين في شراء سيارات إلي سوق السيارات المستعمل، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة عالميا، وذلك يعود الي الكثير من الأسباب منها، عدم استقرار سعر الدولار، وبالتالي يحتاج المواطنون إلي سيارات مستعملة وبحالة جيدة.

عدم تنظيف زجاج السيارة بشكل جيد يؤدي الي وقوع حوادث قاتلة، ويحدث هذا بسبب عدم مسح زجاج السيارة بشكل جيد، ويجب تنظيف مساحات الزجاج الأمامي مع حلول فصل الربيع، ذلك لتجنب انخفاض الرؤية والتسبب في وقوع حوادث.

كشفت شركة كيا الكورية سابقا عن تصميم سيارة Kia EV9 الكهربائية الجديدة، وتعتبر سيارة 9- Kia EV9 هي أول سيارة مكونة من 3 صفوف للمقاعد من كيا ، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي .

كشف الوكيل المتخصصة في استيراد وتسويق السيارات الكهربائية في مصر، عن سيارة تويوتا bz4x الكهربائية الجديدة بالكامل في سوق السيارات المحلي، وتنتمي سيارة تويوتا bz4x الكهربائية الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

قبل فترة وجيزة كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة هيونداي فيرنا الجديدة كلياً، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، حيث اصبحت السيارة متوافرة الأن للمستهلكين في السوق الهندي للسيارات.

اتجه العالم إلي التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وبالأخص في مجال صناعة السيارات، حيث تم العديد من إصدارات السيارات الكهربائية، والتي يتم شحنها بواسطة الشواحن السريعة.