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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 40 ألف جنيه هوندا أكورد أوتوماتيك| صور

سيارة هوندا اكورد
سيارة هوندا اكورد موديل 1982

تقدم سيارة هوندا اكورد موديل 1982 في مصر من قبل الصانع الياباني، ويمتلئ سوق السيارات المستعملة بالعديد من الطرازات المستعملة اليابانية، ولكن هوندا اكورد تعتبر من أشهر السيارات اليابانية التي تباع في مصر، وتنتمي سيارة هوندا اكورد إلى فئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم أنيق وعصري.

سيارة هوندا اكورد موديل 1982

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محرك هوندا اكورد

تباع سيارة هوندا أكورد موديل 1982 بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وقامت بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 2000 سي سي، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.

سيارة هوندا اكورد موديل 1982

مواصفات هوندا اكورد

زودت مقصورة سيارة هوندا أكورد موديل 1982 بالعديد من المميزات منها، عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وكاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومخارج تهوية أمامية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في سهولة فتح وغلف الابواب من الداخل، ودرج تخزين أمامي تم تثبيته بالتابلوه، وحوامل أكواب أمامية، وفرش مقاعد من الجلد.

سيارة هوندا اكورد موديل 1982

تمتلك سيارة هوندا اكورد من الخارج تصميم مميز بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وأضاءه أمامية، وإشارات أمامية تم تثبيتها في مقدمة الصداد لتحديد اتجاه ترحك السيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة هوندا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، ومقابض أبواب باللون السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية للسيارة لأظهار الشكل الجمالي للسيارة، وفتحة سقف.

سيارة هوندا اكورد موديل 1982

سعر هوندا اكورد موديل 1982

تباع سيارة هوندا اكورد موديل 1982 في سوق السيارات المصري بـ 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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