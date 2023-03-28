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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن سيارتها الجديدة 9- Kia EV9 خلال ساعات| صور

Kia EV9 الكهربائية
Kia EV9 الكهربائية الجديدة 

كشفت شركة كيا الكورية سابقا عن تصميم سيارة  Kia EV9  الكهربائية الجديدة، وتعتبر سيارة  9- Kia EV9 هي أول سيارة مكونة من 3 صفوف للمقاعد من كيا ، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي .

سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

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سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

ستعلن شركة كيا عن تقديم سياراتها سيارة   Kia EV9  الكهربائية الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 28 من مارس، وذلك خلال مؤتمر افتراضي من خلال شبكة الإنترنت لتقديم سيارتها التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل EV9.

سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

ومن جانبه أوضح كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي في شركة كيا: قائلا " ستنتج سيارة كيا EV9 لتحقيق آفاق جديدة، وهي تهدف إلى إعادة تعريف معايير التصميم والاتصال وقابلية الاستخدام والمسؤولية البيئية".

سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

وتباع حبيب قائلا: " تقدم سيارة كيا EV9 للعملاء عرض عالي الجودة بشكل استثنائي ومنظور جديد للسيارات الكهربائية في قطاع سيارات الدفع الرباعي العائلية، ويوفر هذا التصنيف الجديد للمركبة، تجارب استثنائية وراحة هائلة ليس فقط للسائق، بل ولجميع الركاب، من خلال الاستخدام المبتكر للمساحة والتكنولوجيا والتصميم".

سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

تصميم  Kia EV9  الكهربائية

تأتي سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة بخطوط بسيطة وواضحة، وشبكة إضاءة الأنماط الرقمية، ومصابيح أمامية عمودية، وبها مجموعتين من المصابيح على شكل مكعبات صغيرة داخل هيكل السيارة المجاور لكل مصباح أمامي، وخط حزام منخفض، وهندسة كهربائية مسطحة تماماً، وحامل أكواب، ونقاط شحن للأجهزة المحمولة.

سيارة Kia EV9  الكهربائية الجديدة 

تحتوي سيارة سيارة  Kia EV9  الكهربائية الجديدة علي لوحة تحكم بانوراميه، وعجلة قيادة مركزيه، وشاشتان باللمس مقاس 12.3 بوصة، وتم تجهيز وحدة التحكم المركزية بخيارات تخزين واسعة النطاق.

 

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