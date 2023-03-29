تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب سوف تشهد مزيد من التراجع على المدى القريب

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم في الإمارات ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 243.50 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب عيار 24 243.50 أسعار الذهب عيار 22 223.25 سعر الذهب اليوم عيار 21 213.25 سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 182.75 عيار 14 142.00 عيار 12 121.75 الاونصة 7,580 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,706 الكيلو 243,714

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