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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023

مشغولات ذهبية ٣
مشغولات ذهبية ٣

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب سوف تشهد مزيد من التراجع على المدى القريب 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم في الإمارات ضمن نشرته الخدمية. 

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سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-3-2023

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

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استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

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إيجار ثابت وحصة من الإيرادات.. تفاصيل تطوير مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي

أسعار الذهب اليوم 

 

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 243.50 درهم إماراتي 

 

أسعار الذهب في الإمارات 

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
سعر الذهب عيار 24243.50
أسعار الذهب عيار 22223.25
سعر الذهب اليوم عيار 21213.25
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18182.75
عيار 14142.00
عيار 12121.75
الاونصة7,580
سعر الجنيه الذهب اليوم1,706
الكيلو243,714

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