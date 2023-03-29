واصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 29-3-2023، الاستقرار في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية ، اليوم الاربعاء 29 مارس 2023، وفقا لآخر تحديثات.



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في بنك المشرق عند 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك “المصرف العربي الدولي، وHSBC"، نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم فى بنك كريدى أجريكول نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

كما بلغ الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم فى بنوك “الإمارات دبي الوطني، وقناة السويس، والإسكندرية، والاستثمار العربي، والتجاري CIB، وفيصل الإسلامي”، نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك “الأهلي، ومصر” نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك “الإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي CIB، وفيصل الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات” نحو 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.37جنيه للشراء و 8.43جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.36 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.35 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.34 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.31 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

أعلى سعر لصرف الدرهم الإماراتي اليوم

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي، مسجلا 8.41 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك نحو 8.28 جنيه للشراء و8.44 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف المتحد نحو 8.23 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.