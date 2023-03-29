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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنقذ كييف.. أوكرانيا تشبه دبابات تشالنجر البريطانية بـ رولز رويس

دبابات تشالنجر
دبابات تشالنجر

وصف وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، دبابات “تشالنجر” البريطانية، بسيارات رولز رويس، بعد وصولها إلى الوحدات الأوكرانية على خط المواجهة مع روسيا.

وحسب موقع "مترو" البريطاني، عبر ريزنيكوف عن سعادته لبريطانيا بعد قيادته أول دبابة قتال رئيسية من نوع تشالنجر 2 بعد وصولها إلى بلاده

ونشر الوزير الأوكراني صورة له مع الدبابة على صفحته بموقع "فيسبوك" وعلق بالقول: "بعد قيادة تشالنجر شخصيًا ، يمكنني القول أنه حتى سائق رولز رويس لن يكون مرتاحًا إلا مع هذا الطاقم".

كما أطلق على المركبات اسم "عمل فني عسكري"، وكشف أن المظليين الأوكرانيين أطلقوا على تشالنجر لقب "قط الحرب".

وفي يناير الماضي، وعدت حكومة المملكة المتحدة بـ 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 في محاولة لإقناع الدول الغربية الأخرى بإرسال أسلحة لمساعدة الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد ريزنيكوف أنهم وصلوا أخيرًا إلى أوكرانيا، ونشر صورة لها مرفوع عليها العلم الأوكراني.

وتشالنجر 2 هي دبابة قتال رئيسية مصممة لتدمير الدبابات الأخرى، وفقا لموقع وزارة الدفاع البريطانية، وتم بناءها في المملكة المتحدة عام 1986، ودخلت الخدمة مع الجيش البريطاني منذ يوليو 1994.

وتم تجهيز دبابة تشالنجر 2 البريطانية بمدفع من عيار 120 ملم يتطلب ذخيرة محددة، ولديها رشاشان عيار 7.62ملم، ومزودة بـ47 قذيفة، وفقا لـ"فرانس برس".

بريطانيا المملكة المتحدة روسيا دبابات تشالنجر رولز رويس

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