فى شهر الصيام.. شخص يقتل زوجته بالدقهلية أمام صغارهما

تجرد زوج من مشاعر الإنسانية وفى شهر رمضان الكريم، حيث قام بقتل زوجته أمام أبنائه لخلافات بينهما.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز المطرية يفيد بوقوع جريمة قتل اليوم ، حيث أقدم إبراهيم السيد محمد 33 عاما نجار موبليا بالتعدي علي زوجته وفاء السيد محمد محمد 31عاما ومقيمة بذات العنوان حال تواجدهما بالمنزل بالضرب بآلة حادة واحداث إصابتها بجرح قطعي بالرقبة وجرع قطعي بكف اليد اليمني والفخد الايسر من الخلف مما أدي إلي وفاتها أمام ابنائها ريتاج 9 أعوام و أمير 8 عاما وذلك بسبب حدوث مشاده كلاميه بينهم بسبب الماديات حتى تطورت الي مشاجرة.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالواقعة.