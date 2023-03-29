مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه، بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل في البحيرة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين وآخر مصاب، جراء انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى وجار عمل الفحوصات الطبية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد أسماء المتوفين



وأسفر الحادث عن مصرع كل من عبد العزيز محمد عبد العظيم، 18 سنة، مقيم الجيزة، أيمن محمد شحاتة، 30 سنة، مقيم الجيزة، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو المطامير العام.

فيما أصيب، محمد عبد العظيم العطار، 19 سنة، مقيم الجيزة، مصاب كسر بالذراع اليمنى، وكسر في الحوض، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.