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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة رمضانية بجامعة القاهرة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة النشاط الرياضى بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة رمضانية تحت شعار "فى حب مصر" لطلاب كليات الجامعة، ويأتى تنظيم الدورة الرمضانية ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد وفيق مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وتقام فعاليات الدورة الرمضانية، خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، على ملاعب جامعة القاهرة.

وأوضحت إدارة النشاط الرياضى، أنه على الطلاب الراغبين فى الاشتراك فى الدورة الرمضانية التوجه إلى مقر رعاية الشباب الكلية المقيد بها لتسجيل البيانات.

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وعلي جانب آخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، حول نجاح فريق بحثي مشترك بين جامعتي القاهرة والوادي الجديد، في اكتشاف سلحفاة نهرية يرجع عمرها لأكثر من 70 مليون سنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد بالصحراء الغربية بمصر.

وأوضح التقرير ، أن البحث شارك فيه من جامعة القاهرة الدكتور محمد قرني إسماعيل عبد الجواد أستاذ الحفريات الفقارية المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتم العمل عليه ونشره في مجلة Diversity المصنفة دوليًا، حيث يشير التقرير إلى أن الحفرية تم اكتشافها منذ أكثر من 3 سنوات، وهي عبارة عن صدفة شبة كاملة لسلحفاة قد عاصرت عصر الديناصورات منذ أكثر من 70 مليون سنة وهي من الأنواع التي تعيش في الأنهار والمياه العذبة، وتم استخراجها بشكل جيد بسبب الطريقة الجيدة التي حُفظت بها داخل الجبل.

ولفت التقرير ، إلى أن الاكتشاف الجديد للسلحفاة يُعبر عن الأهمية الكبيرة للصحراء الغربية بمصر لاحتوائها على العديد من الحفريات الفقارية والتي ظهرت بجنوب مصر عن غيرها من باقي دول أفريقيا نظرًا للظروف المناخية الملائمة لوجودها والتي اختفت في باقي أجزاء أفريقيا خلال هذا العصر.

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