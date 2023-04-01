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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق امتحانات الميد الترم بـ كلية الآثار جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستعد كلية الآثار جامعة القاهرة لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، اليوم السبت، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، ستعقد اليوم، مع بداية شهر أبريل، وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.

وأوضح رجب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الميد تيرم، تنطلق يوم 1 أبريل، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، إلى أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

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وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن هناك 20 درجة على امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، وستكون في ورق مختوم من الكنترول، ويتسلمها أستاذ المادة، مضيفا أنه تم تجهيز صالات لعقد امتحانات الميدترم؛ حتى يتم خوض الاختبارات بها، في حالة طلب دكتور المادة ذلك الأمر، بسبب العدد الكبير من الطلاب.

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