عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. خالد الغندور يكشف حقيقة استخدام السحر في حصد البطولات.. تعليق مثير من مدرب الهلال السوداني بعد الهزيمة امام الأهلي

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 2-4-2023  احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز علي الهلال السوداني و التأهل الي ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

 

خالد الغندور يكشف حقيقة استخدام الأهلي السحر في حصد البطولات.. فيديو

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة استعمال النادي الأهلي السحر لحصد البطولات والألقاب.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2 -4 -2023، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء نابولي ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي بجانب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية.


 

إمام عاشور يحتفل مع كهربا بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

احتفل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي؛ بهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في شباك الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

 

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة دور ربع النهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا

حسم النادي الأهلي التأهل الى دور ربع النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا .

 

مدرب الهلال السوداني: جماهير الأهلي أرعبت اللاعبين وتسببت في الخسارة

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن الجماهير وراء الخسارة من النادي الأهلي بثلاثية في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

 

ديربي عربي مرتقب.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا ، والتي شهدت حسم النادي الأهلي التأهل الي دور المجموعات بعد الفوز علي الهلال السوداني بثلاثية نظيفة


 

باستثناء «صن داونز»|رضا عبدالعال: الأهلي قادر على تخطي أي فريق في أفريقيا

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية أن فريق الأهلي قادر على الفوز على أي فريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل إلى الدور التالي على حساب فريق الهلال السوداني.

 

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل النادي الأهلي لربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات ختام دور المجموعات بالبطولة.

 

عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف تطورات خاصة بشأن ستاد الأحمر

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشرى خاصة لجماهير الأهلي بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


ميدو: الزمالك حسم تعاقده مع خليفة فيريرا.. وهذا موقفه من مباراة المصري

أكد الاعلامي أحمد حسام ميدو ، حسم نادي الزمالك لتعاقده مع مدير فني أجنبي قوي لخلافة جيسوالدو فيريرا.

 

ميدو: 800 ألف جنيه تكلفة المباراة الواحدة على الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن تكلفة المباريات على الأهلي والزمالك في المباراة الواحدة تصل إلى 800 ألف جنيه في المباراة الواحدة.

 

متقلقوش.. نائب رئيس الأهلي يطمئن الجمهور بشأن عقوبة كهربا

أعرب العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه الفارس الأحمر على حساب الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

خالد الغندور الأهلى النادي الأهلي الهلال الهلال السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

توأم رقمي| البشر سيعيشون بعد الموت في 2050.. كيف سيحدث ذلك؟

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أستاذ مناهج الجامعات التكنولوجية: ساعدت على رفع مستوى خريجي التعليم الفني

تحصين من القرآن والسُنة لمنع الوسوسة وحفظ الإيمان .. يغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ