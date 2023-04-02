نشرة الرياضة .. خالد الغندور يكشف حقيقة استخدام السحر في حصد البطولات.. تعليق مثير من مدرب الهلال السوداني بعد الهزيمة امام الأهلي

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 2-4-2023 احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز علي الهلال السوداني و التأهل الي ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

خالد الغندور يكشف حقيقة استخدام الأهلي السحر في حصد البطولات.. فيديو

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة استعمال النادي الأهلي السحر لحصد البطولات والألقاب.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2 -4 -2023، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء نابولي ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي بجانب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية.





إمام عاشور يحتفل مع كهربا بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

احتفل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي؛ بهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في شباك الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة دور ربع النهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا

حسم النادي الأهلي التأهل الى دور ربع النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا .

مدرب الهلال السوداني: جماهير الأهلي أرعبت اللاعبين وتسببت في الخسارة

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن الجماهير وراء الخسارة من النادي الأهلي بثلاثية في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ديربي عربي مرتقب.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا ، والتي شهدت حسم النادي الأهلي التأهل الي دور المجموعات بعد الفوز علي الهلال السوداني بثلاثية نظيفة





باستثناء «صن داونز»|رضا عبدالعال: الأهلي قادر على تخطي أي فريق في أفريقيا

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية أن فريق الأهلي قادر على الفوز على أي فريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل إلى الدور التالي على حساب فريق الهلال السوداني.

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل النادي الأهلي لربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات ختام دور المجموعات بالبطولة.

عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف تطورات خاصة بشأن ستاد الأحمر

أعلن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشرى خاصة لجماهير الأهلي بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



ميدو: الزمالك حسم تعاقده مع خليفة فيريرا.. وهذا موقفه من مباراة المصري

أكد الاعلامي أحمد حسام ميدو ، حسم نادي الزمالك لتعاقده مع مدير فني أجنبي قوي لخلافة جيسوالدو فيريرا.

ميدو: 800 ألف جنيه تكلفة المباراة الواحدة على الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن تكلفة المباريات على الأهلي والزمالك في المباراة الواحدة تصل إلى 800 ألف جنيه في المباراة الواحدة.

متقلقوش.. نائب رئيس الأهلي يطمئن الجمهور بشأن عقوبة كهربا

أعرب العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه الفارس الأحمر على حساب الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.