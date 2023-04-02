إمام عاشور يحتفل مع كهربا بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غضب زمالكاوي..

احتفل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي؛ بهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في شباك الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتسبب احتفال إمام عاشور في غضب جماهير نادي الزمالك خصوصا وأن كهربا لم يسدد الغرامه لصالح القلعة البيضاء علي خلفية فسخ التعاقد من جانب واحد .

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة احتفاله على طريقة إمام عاشور بهدفه في الهلال السوداني؛ اليوم؛ معلقا عليها أخويا.

وحول هذا الأمر رد إمام عاشور على كهربا وأعاد قصته على إنستجرام مما أغضب جماهير الزمالك مجددا بعد ظهوره مع رامز جلال.

وكان إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، اعتذر لوليد سليمان لاعب النادي الأهلي ولجمهور القلعة الحمراء، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال إمام في تصريح لبرنامج رامز نيفر إيند: "أعتذر لكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ، ووليد سليمان وجمهور القلعة الحمراء".

وانضم إمام عاشور صاحب الـ24 عاما إلى ميتيلاند، قادما من الزمالك بعقد يمتد إلى 2027.

الأهلي يتأهل

وتأهل النادي الأهلي لربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات ختام دور المجموعات بالبطولة.