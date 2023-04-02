مدرب الهلال السوداني: جماهير الأهلي أرعبت اللاعبين وتسببت في الخسارة

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن الجماهير وراء الخسارة من النادي الأهلي بثلاثية في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وقال فلوران في تصريحات صحفية: اتفقت مع اللاعبين علي خوض المباراة كأنها نهائي ولكن الجماهير أرعبت اللاعبين وجعلتهم في حالة رهبة وقلق وهذا سبب من أسباب الأداء السيء.

وأضاف: أهنئ الأهلي وبالتوفيق له في القادم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بدأنا المباراة بشكل سيء وكنا ندافع بدون هجوم قوي وحاولنا تسجيل هدف بعد هدفي الأهلي ولكن الهدف الثالث المباراة حسمت للأهلي.

وأردف: نشعر بالندم لإضاعة ضربة الجزاء أمام صن داونز كنا نستطيع التأهل إذا سجلناها.

وعن سبب غياب أبو عشرين عن اللقاء قال: نحن فريق واحد وكل اللاعبين قادرون على تقديم المساعدة للفريق، ومشاركة فوفانا لأنه يؤدي بشكل جيد ولعب جيدا أمام الأهلي.